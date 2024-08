Non ce l’ha fatta Michele Murenu, il Forestale coinvolto in un incidente sulla strada tra Santadi e Villaperuccio

“Michele Murenu ha cambiato casa. Non potremo più godere del tuo sorriso, dalla tua generosità senza limiti, del tuo amore per la natura e per la famiglia che ti ha educato e incoraggiato, sempre fiera di starti accanto. Non piangeremo perché tu, Forestale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna resti vivo nei nostri cuori.“. Questo il messaggio d’addio dell’Anfor nazionale per ricordare Michele Murenu, il giovane agente del Corpo Forestale coinvolto in un terribile incidente avvenuto sulla strada tra Santadi e Villaperuccio.

La vettura di servizio su cui viaggiava con una collega per raggiungere una zona interessata da un incendio si è ribaltata. All’arrivo dei soccorsi, il ragazzo di 24 anni, di Assemini, è stato trasportato in elicottero al Brotzu di Cagliari, in condizioni disperate, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita sono risultati vani.

Ferita invece la collega di 29 anni, originaria di Castiadas, che era a bordo con lui e al volante dell’auto. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stata portata all’ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della stazione di Santadi.