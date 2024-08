Lega Pro girone C prima giornata Crotone vs Team Altamura stadio Ezio Scida lunedì 26 agosto ore 20.30

Tra le fila pitagoriche la conferma anche per il prossimo campionato dei gemelli del gol Tumminello – Gomez. Mister Longo: “Con umiltà in ogni partita faremo il nostro gioco per avere la meglio sugli avversari”. Tra le fila degli ospiti Gigliotti ex pitagorico.

Probabili formazioni:

Crotone (4-2-3-1): Sala, Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Vinicius, Schiro’, Gallo, Tumminello, Vitale, Gomez. All. Longo

Altamura (4-2-3-1): Viola, Mane’, Gigliotti, Sadiki, Acampa, Bumbu, Franco, Rolando, Peschetola, Leonetti, Sabbatani. All. Di Donato

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Ass. Ilario Montanelli (Lecco)–Edoardo Maria Brunetti (Milano)

Quarto giudice a bordo campo: Enrico Gigliotti di Cosenza

“Gli esami non finiscono mai” la mitica frase del grande Eduardo De Filippo, coniata anche come titolo per una sua commedia, è sempre attuale quando si dovranno fare determinati percorsi. Il calcio fa parte del percorso che impone alle squadre continui esami da preparare durante gli allenamenti, nelle amichevole, nelle partite di Coppa Italia, nel campionato. Un “esamificio” senza soluzione di continuità da superare con buoni voti per potere centrare un determinato obiettivo. Dopo gli esami sostenuti nelle amichevole e in Coppa Italia, lunedì prossimo il Crotone dovrà superare bene il primo esame del campionato. Una prova non facile contro il Team Altamura che, pur neo promossa, ha dato dimostrazione di possedere ottime qualità. In Coppa Italia ha eliminando nel primo e secondo turno rispettivamente Turris e Picerno grazie ai gol di Leonetti e Sabbatani. Due attaccanti che sanno rendersi pericolosi e “inquietare” la tranquillità dei difensori avversari.

Al Crotone non manca la giusta risposta al potenziale delle prima linea dell’Altamura e arriva da Tumminello – Gomez, i gemelli del gol (15 a testa) la passata stagione e pitagorici anche nel prossimo campionato. Mister Longo non predilige un modulo rigido, la prima linea intende schierarla anche con più attaccanti a secondo dell’avversario e la coppia Tumminello – Gomez rappresenta il giusto valore per le sue idee. Per il resto della formazione pitagorica soltanto l’imbarazzo della scelta da parte del tecnico essendo tutto disponibile il suo materiale umano, compreso Schiro’ e Di Pasquale che hanno recuperato gli acciacchi del dopo Catania.

Il commento di mister Longo:

“La squadra sta effettuando il giusto percorso. Sta cercando di metabolizzare i carichi di lavoro e, soprattutto, quelli cognitivi e ritengo che nelle uscite fatte fino ad ora ci sia stato quel percorso di avanzamento della competenza da parte dei tutti.

Contro il Catania, Coppa Italia, abbiamo fatto una discreta gara e ricevuto molti attestati di stima. Le nostre prestazioni devono, però, essere migliorabili partita dopo partita. Il solo dato di un maggiore possesso palla non da la possibilità di vincere se non lo concretizziamo con il mettere dentro il pallone nella porta avversaria. La prestazione di Catania dovrà essere soltanto un punto di partenza. Contro il Team Altamura sarà un Crotone offensivo tenendo conto di ciò che gli avversari ci lasciano fare. Una sfida ad alta intensità sapendo di affrontare una squadra che ha evidenziato ottime individualità e un buon collettivo. Noi stiamo lavorando a più soluzioni in particolare per quanto riguarda la prima linea privilegiando la coppia Tumminello – Gomez ma ci sono anche altre soluzioni disponibili considerando l’organico”.