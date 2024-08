Harris come Biden: guerra infinita in Ucraina

Da Harris a Biden non cambia nulla. I democratici, in caso di conferma alla Casa Bianca, sosterranno la guerra infinita in Ucraina. “Continueremo a essere a fianco all’Ucraina nella sua battaglia per la libertà dall’aggressione russa”. A scriverlo Kamala Harris, su X.

“Nel giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, ci uniamo nel celebrare i valori che il popolo ucraino sta coraggiosamente difendendo ogni giorno: indipendenza, sovranità e libertà”. Questo il pensiero della candidata democratica Kamala Harris.