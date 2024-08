Lanciano in lacrime: in un incidente morti i giovanissimi Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio

Dovevano raggiungere gli amici ad una festa ma sono morti in un incidente stradale a Fossacesia. Le vittime sono giovanissime. Si tratta di Carlo Rizzi, 18 anni, e Giorgia Apollonio, 19 anni, entrambi di Lanciano (Chieti).

Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio stavano percorrendo in sella a una moto Honda via Scorciosa Vecchia, strada parallela alla provinciale 524 che collega Lanciano a Fossacesia. Carlo avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada contro alcuni ulivi e un palo di cemento della pubblica illuminazione. All’arrivo dei soccorritori del 118, per Carlo e Giorgia non c’è stato nulla da fare.

Lanciano è in lacrime. Carlo e Giorgia si erano diplomati questa estate. La procura di Lanciano ha aperto un’inchiesta. In base ai primi accertamenti, condotti dai carabinieri di Fossacesia e del nucleo radiomobile di Ortona, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Carlo Rizzi è figlio di un infermiere dell’ospedale di Lanciano. Giorgia Apollonio è figlia di un’insegnante del liceo scientifico Galilei di Lanciano.