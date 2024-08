“Masserie sotto le stelle”: strepitosa undicesima edizione a masseria Cappella e a sorpresa anche i Terraross

Taranto. Musica della tradizione, buon cibo e un’incantevole masseria fiore all’occhiello della Valle d’Itria: anche quest’anno, per l’undicesima edizione di “Masserie sotto le Stelle”, l’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia ha stupito i partecipanti, circa 400, distribuiti in 6 pullman con partenze da Castellaneta e Castellaneta Marina.

Mercoledì 21 agosto, per uno degli eventi più attesi dell’estate tarantina, la perfetta organizzazione ha “giocato” ancora con l’agricoltura locale e lo ha fatto per scoprirne le eccellenze.

Un territorio che dolcemente si è svelato soprattutto agli occhi di chi ci vive quotidianamente, non conoscendone tutte le sue sfaccettature. Così, il piccolo miracolo di “Masserie sotto le stelle” si è rivelato con stupore e meraviglia grazie ad ingredienti semplici ma dal sapore intenso.

Per la sua undicesima edizione, il tour segreto ha toccato un’unica tappa del Tarantino: Masseria Cappella, splendida masseria e struttura ricettiva immersa nel verde della Valle d’Itria tra la frescura del Bosco delle Pianelle e campi di grano coltivati con metodi tradizionali e sostenibili.

Masseria Cappella, a pochi chilometri da Martina Franca, è apparsa ai visitatori in tutto il suo splendore: una volta scesi dai pullman, i partecipanti hanno potuto immergersi nel rilassante silenzio della natura e visitare la struttura e gli antichi trulli pugliesi grazie alla guida di esperti tour operator.

Poi hanno assaporato la bellezza di vivere a contatto con gli animali: non solo cavalli ma anche vitellini e mucche curati in ampi spazi confortevoli e capaci di offrire prodotti caseari d’eccellenza.

Un drink di benvenuto con degustazione di prodotti tipici, l’angolo del casaro e lezioni di pasta fresca fatta in casa hanno caratterizzato un pomeriggio da incorniciare mentre artisti di strada, giocolieri e la musica popolare dei Terraross hanno fatto da cornice all’evento sino a notte inoltrata; i celebri suonatori e menestrelli della Bassa Murgia, capitanati dal musicista Dominique Antonacci, hanno condiviso l’intera serata con gli ospiti, esibendosi poi in un coinvolgente concerto sotto le stelle.

La grande cena finale non ha deluso le aspettative: i circa 400 partecipanti hanno degustato prodotti tipici a chilometro zero, dall’antipasto al primo piatto, dal secondo alla frutta di stagione, dal dolce alla pista da ballo con la classica quadriglia comandata in dialetto castellanetano a fungere da ciliegina sulla torta di una serata da incorniciare, durante la quale, recandosi in una postazione dedicata con telescopio astronomico, tutti hanno potuto ammirare Venere, Saturno, la Luna, Giove e le sue quattro lune e ascoltare consigli e spiegazioni dell’esperto Agostino Lamanna.

Tra i tanti ospiti presenti, sono intervenuti giornalisti, troupe televisive e blogger di fama nazionale; c’erano anche l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e per Cia Agricoltori Italiani di Puglia il vicepresidente regionale vicario Giannicola D’Amico.

Per la perfetta organizzazione dell’undicesima edizione di “Masserie sotto le Stelle”, patrocinata da Regione Puglia e Camera di Commercio Brindisi-Taranto, la Cia ringrazia i gestori di Masseria Cappella e la famiglia Trisolini, la BCC Marina di Ginosa, i Terraross, le aziende Domenico Ludovico e Mario Di Cristo, Emergenza Castellaneta, la Pasticceria Dolci d’Autore, Archetipo, Agostino Lamanna, il gruppo Viviwebtv, Vincenzo Barberio, il gruppo Fiat 500 Club Italia di Cassano Murge, gli Amici di Giuaannedd, il Gal Valle d’Itria e tutti i partner storici che hanno collaborato.

L’appuntamento, senza dubbio, è per la prossima edizione.