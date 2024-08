La Germania si smarca dagli ucraini: non consultati sull’incursione in Kursk

I “rubinetti” dei tedeschi si stanno chiudendo. Con la Germania in recessione piena, il Paese non potrà più elargire euro a fondo perduto agli ucraini. Al momento, infatti, Stati Uniti ed Europei (inclusi noi italiani) hanno elargito somme per finanziare la guerra in Ucraina senza sapere se, quando e in quale misura saranno restituite.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha preso le distanze da Kiev. Tant’è che ha dichiarato che l’Ucraina non ha consultato la Germania riguardo all’incursione lanciata il 6 agosto in Russia e che si aspetta che tale operazione militare sia limitata nel tempo e nel territorio. Lo riportano i media internazionali. In una conferenza stampa a Chisinau, dopo colloqui con il presidente moldavo Maia Sandu, Scholz ha detto che Berlino sta monitorando da vicino gli ulteriori sviluppi dell’incursione delle forze di Kiev in Kursk.