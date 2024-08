Vibo Valentia. Sarlo: esce di scena Annamaria Cordopatri vedova Scerminio stupenda padrona di casa di “Villa dei Gerani”

È venuta a mancare Annamaria Cordopatri vedova Scerminio, una delle donne illustri di Vibo Valentia. Ecco di seguito il ricordo del decano dei giornalisti vibonesi professor Giuseppe Sarlo.

“Qualche giorno fa si è spenta, serenamente, la dott.ssa Annamaria Cordopatri vedova Scermino, una delle Donne più affascinanti della storia di Vibo Valentia, tra gli anni ’70 e ’80. Discendente da una delle famiglie più aristocratiche della Piana di Gioia Tauro, il prestigioso casato legato ai baroni Cordopatri, Donna Annamaria Cordopatri era la splendida moglie del dott. Alfredo Scermino, noto ginecologo e direttore della Clinica Villa dei Gerani, all’epoca accreditata struttura di Ostetrica e Ginecologia, tra le più affermate in Calabria. Lei, Annamaria Cordopatri, era la meravigliosa padrona di casa che tutti avrebbero voluto avere al fianco in ogni momento della vita.

Era la musa ispiratrice delle formidabili serate agostane trascorse nell’accogliente e superba Villa dei Gerani. Il suo irresistibile charme dovuto alle sue qualità fisiche, intellettuali e alla sua forte personalità. Ma era anche la Dama benvoluta di tutte le Associazioni che hanno aiutato il mondo della sofferenza. E’ stata sempre al centro di iniziative per i più disagiati e svolte spesso nel silenzio.

Lui, Alfredo Scermino, era il gentleman della medicina e della organizzazione scientifica che tutti avrebbero voluto avere per la sua classe, il suo talento e la sua grande e coinvolgente vitalità. Venuto da Vietri sul mare Alfredo Scermino ha portato a Vibo Valentia non soltanto una indimenticabile regina della bellezza, Annamaria Cordopatri, ma anche la sua ricca esperienza professionale ed il suo modo di essere. Insieme hanno formato una inimitabile coppia che ha illustrato la storia di Vibo Valentia e dintorni con grande entusiasmo e cuore. Erano i tempi delle Giornate Mediche Internazionali ideate dal prof. Lino Businco, che hanno portato a Vibo Valentia scienziati come Albert Sabin ( scopritore del vaccino antipolio) e Anna Aslan (la gerontologa più famosa al mondo). Era il tempo delle escursioni notturne per assistere alle sciare di fuoco a Stromboli e Vulcano, grazie all’estro e alla fantasia di Battista Foderaro, Presidente della Fiavet, inimitabile ideatore delle navigazioni notturne che hanno incantato i grandi ospiti degli eventi sulla Costa degli Dei.

Erano gli anni in cui Vibo Valentia era città invidiata in Calabria per la sua eccellente attività svolta nel campo scientifico e per gli eventi di elevato spessore socio culturale e artistico che l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, presieduta da Franco Inzillo con direttore Agostino Giordano, Saverio Mancini e la Emmepi promuovevano per conferire a Vibo Valentia una immagine sempre più prestigiosa.

In tutto questo Villa dei Gerani era il privilegiato salotto mondano di una parte della Calabria che aveva il potere di richiamare le firme più prestigiose non solo della scienza medica ma anche del mondo del turismo e dello spettacolo oltre che della cultura.

Donna Annamaria era la adorabile Mamma di Patrizia Scermino, giornalista del Tg1 e protagonista di una serie di servizi che l’hanno vista, tra l’altro, visitare tutti i salotti del bel mondo romano di ieri e di Alessandro. Vibo Valentia ricorderà Donna Annamaria, che ha soprattutto goduto dei grandi affetti del genero Raffaele, degli adorati nipoti Alfredo, Daniele con la moglie Flaminia e Simone Cordopatri, grazie alla sensibilità del dott. Tonino La Gamba, nel corso di una santa messa in suffragio che verrà celebrata, da Mons. Giuseppe Fiorillo, sabato 17 agosto, alle ore 11, nella cappella di Villa dei Gerani”.