Vibo Valentia. Porto Salvo in apprensione per la scomparsa di Gabriele Alessandria

La comunità di Porto Salvo, frazione costiera di Vibo Valentia, è in apprensione per la scomparsa di Gabriele Alessandria, 23 anni. Gabriele Alessandria è sparito da ieri, quando è stato visto per l’ultima volta a Bivona. Al momento della scomparsa, indossava abiti neri e si trovava a bordo di una bicicletta Graziella. Chiunque abbia informazioni o lo avvisti, è invitato a contattare la famiglia al numero 3801018144.