Sermoneta. Armando Mango morto in un incidente a Latina

Tragico incidente stradale alla rotatoria all’incrocio tra via del Lido e strada Nascosa a Latina. Attorno alle 3.15 Armando Mango si è schiantato contro il muretto della fontana scenica. Si sono purtroppo rivelati vani i tentativi dei soccorritori di rianimare Armando Mango. L’uomo di 38 anni di Sermoneta è morto sul colpo.

L’auto di Armando Mango era seguita da un mezzo con tre persone a bordo che hanno assistito all’incidente e hanno testimoniato riferendo la dinamica del sinistro stradale. Il sostituto procuratore di turno non ha ravvisato la necessità di compiere gli esami medico legali, affidando la salma ai familiari per le esequie.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia, intervenuta con l’ausilio delle pattuglie della Squadra Volante della Questura che hanno gestito la viabilità. La Lancia Ypsilon guidata da Mango proveniva dal litorale e percorreva viale Pennacchi in direzione del centro. Senza rallentare abbastanza per affrontare l’intersezione, la vettura avrebbe urtato lo spartitraffico che precede la rotatoria prima di finire diritta contro la rotonda con la fiancata sinistra. In seguito al violento impatto contro il muro dell’arredo urbano, l’utilitaria è carambolata di nuovo in strada, distrutta sul lato del conducente. Il teatro del sinistro stradale non è nuovo ad incidenti stradali anche con esito mortale.