Gli uomini di Putin avanzano nel Doneck: imminente la conquista di Pokrovsk

La Federazione Russa avanza nel Doneck. La prossima città filorussa ad essere conquistata sarà Pokrovsk, ubicata nell’Ucraina orientale. A confermare l’avanzata le autorità militari di Pokrovsk che hanno esortato i civili a velocizzare le operazioni di evacuazione perché le truppe russe si stanno avvicinando rapidamente al centro abitato, che per mesi è stato uno degli obiettivi chiave di Mosca.

In un messaggio postato su Telegram le autorità avvertono che le truppe di Putin stanno “avanzando a un ritmo veloce. Ogni giorno che passa c’è sempre meno tempo per raccogliere gli effetti personali e partire per regioni più sicure”.