Monzambano. Omar De Jesus Ramos Sanchez e Platini Chirica morti in un incidente a Valeggio sul Mincio

Omar De Jesus Ramos Sanchez, 35 anni, nato in Venezuela, e Platini Chirica, romeno di 38 anni, entrambi di Monzambano (Mantova) sono morti. Altre due sono rimaste ferite. È il tragico bilancio dello scontro tra due auto poco dopo la mezzanotte di martedì 14 agosto, a Valeggio sul Mincio (Verona).

I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia stradale, intervenuta a Valeggio assieme ai vigili del fuoco. Il Suem 118 è arrivato con quattro mezzi di soccorso. Al volante dell’auto delle vittime un uomo di 49 anni, portato all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, in condizioni gravi. La persona al volante della seconda vettura è stata ricoverata al Polo chirurgico Confortini, sempre in città: ingresso in ospedale con codice rosso.