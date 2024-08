Contromano lungo il raccordo della Corda Molle tra Montichiari e Castenedolo: morti Bruno Agnari e Pietro Meini

Tragico incidente lungo il raccordo autostradale della Corda Molle tra Montichiari e Castenedolo, nel Bresciano. Bruno Agnari, 86 anni, avrebbe imboccato il raccordo contromano ed è morto sul colpo in uno schianto. L’incidente ha coinvolto un secondo automobilista, Pietro Meini, 28 anni, che ha tentato invano di evitare la vettura che viaggiava in senso contrario: gravemente ferito, è poi morto in ospedale.

In base ad una prima ricostruzione della Polizia Stradale, Bruno Agnari, residente a Ghedi, sarebbe entrato contromano sul raccordo autostradale dallo svincolo di Borgosatollo invadendo la corsia sulla quale stava arrivando l’auto di Pietro Meini, che abitava a Bagnolo Mella. Meini si sarebbe così trovato all’improvviso di fronte l’auto di Agnari e, nonostante una violenta frenata, non sarebbe riuscito ad evitare il frontale. Per la violenza dell’impatto, la sua auto si è ribaltata.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il ferito, portato immediatamente in ospedale, e il corpo di Bruno, morto sul colpo. Anche Pietro è morto diverse ore dopo il ricovero per le gravi ferite riportate.