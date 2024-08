Sulla Torre Civica l’appello alla pace della Città di Cuneo

Nonostante i ripetuti appelli alla pace della comunità internazionale, l’escalation di violenza che sta interessando il Medio Oriente non accenna a fermarsi. Anche la Città di Cuneo partecipa al rinnovo dell’appello alla pace: a partire da questo fine settimana (9-11 agosto) verrà riproposta l’illuminazione della Torre Civica con le bandiere di Israele e Palestina, sotto le quali campeggerà l’invito al cessate il fuoco. Il messaggio era già stato proiettato a fine luglio, ma il perdurare delle ostilità lo rende ancora drammaticamente attuale. La speranza è che la pressione congiunta a livello internazionale, unita alla diplomazia, possa portare a una soluzione del conflitto.

Nel weekend successivo (16-18 agosto) il monumento verrà illuminato con la bandiera della pace. La scelta di un simbolo noto in molti paesi del mondo, al di là del valore intrinseco di appello alla non violenza, intende rinnovare l’impegno di Cuneo ad essere una città del dialogo, della convivenza tra le diversità e del rispetto per ogni popolo. Le due proiezioni saranno poi alternate di fine settimana in fine settimana, salvo eccezioni per l’adesione a specifiche campagne di sensibilizzazione, con l’auspicio di poterle interrompere il prima possibile.