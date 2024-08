San Giovanni in Marignano. Dritan Idrizi accoltellato a morte a Tavullia

Delitto a Tavullia. Dritan Idrizi è morto dopo una aggressione avvenuta nel corso della notte all’esterno di una palazzina nelle vicinanze del supermercato. Dritan Idrizi è stato ucciso con una coltellata al cuore. Vana la corsa verso l’ospedale di Cattolica, dove è avvenuto il decesso. L’episodio avrebbe visto coinvolti due gruppi di stranieri.

Dritan Idrizi, 37 anni, era residente a San Giovanni in Marignano. A quanto scrive la stampa locale si era recato a Tavullia per regolare i conti con una famiglia di connazionali. Doveva riscuotere un credito di 5 mila euro per dei presunti lavori. Era armato con dei bastoni insieme ad altri due o tre.

Uno del gruppo avrebbe colpito alla testa l’albanese residente nella palazzina. Poi una persona si sarebbe armata di un coltello e avrebbe colpito con tre fendenti al petto uno dei tre del gruppo. Gli altri presenti alla colluttazione sono stati curati all’ospedale di Pesaro. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Si indaga per omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi.