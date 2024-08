Da Los Angeles a Roma – Il 20 agosto, al Colosseo, Music for Peace per i Diritti Umani e per la Pace

Il Premio Internazionale BOOKS for PEACE realizza a Roma un concerto internazionale per la Pace, al Colosseo. “Riteniamo che la musica debba prevalere nelle nostre menti e nei nostri cuori allontanando i sentimenti di rabbia, di odio e di rancore, sentimenti questi che ormai, purtroppo, sono i nostri compagni quotidiani”, afferma il presidente del Premio Internazionale Antonio Imeneo.

Si è deciso quindi di organizzare un evento internazionale a Roma, di fronte al Colosseo, un omaggio a Sammy Nestico con la SWR – Italian Big band, in collaborazione con Stefano Di Grigoli, Conductor Peter Shueller, JazzImage – Alexanderplatz, UniFUNVIC Europa / BFUCA UNESCO Clubs Brasile, Gazzetta Diplomatica e Sport Academy.

In questo tributo verrà celebrato uno dei più grandi compositori e arrangiatori del nostro tempo, Sammy Nestico. In molti, tra i musicisti jazz che hanno suonato in una big band, è molto probabile che abbiano eseguito un arrangiamento di Nestico. Ha arrangiato opere per Tommy Dorsey, Woody Herman, Gene Krupa, Sarah Vaughn, Michael Bublé e molti altri, ma soprattutto Count Basie.

Ha scritto e diretto, infatti, gli ultimi dieci album per la Count Basie Orchestra e per quattro di essi ha vinto un Grammy Award. In questo tributo ascolteremo alcuni delle sue ultime composizioni. Tutto questo e molto altro a Jazz Image, nel luogo di ritrovo per chi ama la musica jazz con un orchestra di 18 elementi, diretta, in esclusiva come unico evento nazionale, dal compositore e direttore d’orchestra Peter Shueller, Assistant Composer and Conductor Sammy Nestico. Special Guest della serata, Gegè Munari alla batteria, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e la voce di Valeria Rinaldi.

Un sogno diventato realtà. L’intraprendenza di Eugenio RUBEI, la caparbietà di Stefano DI GRIGOLI e di Antonio IMENEO, la lungimiranza del Premio Internazionale BOOKS for PEACE hanno permesso tutto ciò, regalare cioè due ore di musica Live Streaming al mondo. La Musica, l’Arte, la Cultura dovranno essere i nostri compagni di viaggio.

