Nuove assunzioni in vista dell’inizio dell’anno scolastico

Sono in programma nuove assunzioni in vista dell’inizio della scuola. Il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il ministero dell’Istruzione e del merito ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, oltre 45 mila docenti e 591 dirigenti. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2024/25. Previsti anche 10.336 arrivi di personale Ata, 43 di personale educativo, 406 unità di insegnanti di religione cattolica. E’ quanto si legge nel comunicato finale Cdm.