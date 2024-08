Il Regno Unito in preda ai disordini: duro banco di prova per i laburisti

La strabordante vittoria dei laburisti alle politiche (più per i demeriti dei conservatori che per i meriti della sinistra britannica) non è accompagnata da momenti facili per il Regno Unito a seguito delle proteste organizzate dai gruppi dell’ultradestra.

Da giorni si susseguono proteste e disordini. Per questa sera ne sono previste un centinaio in tutto il Regno Unito che potrebbero degenerare in disordini come accaduto nei giorni scorsi. Molte di più rispetto alle 30-40 di cui si era parlato in un primo tempo. Lo rivela Sky News, citando fonti delle forze dell’ordine. Sono attese anche una trentina di contromanifestazioni. La tensione è alle stelle. Si tratta di un qualcosa che “covava” in parte della popolazione britannica “ostile” all’immigrazione sia regolare sia irregolare. La vittoria dei laburisti, “simpatizzanti” dell’immigrazione, ha fatto deflagrare la miccia sociale. L’auspicio è che i disordini vengano contenuti e che si trovi il modo di ascoltare le istanze di coloro che protestano.