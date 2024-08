Roma. Fonte Nuova: Domenico Ossoli ha ucciso la moglie Annarita Morelli

Domenico Ossoli ha fatto fuoco contro la moglie Annarita Morelli, 72 anni, uccidendola. Poi è andato dal tabaccaio e ha confessato chiedendo di chiamare i Carabinieri e i soccorsi. Domenico Ossoli, 73 anni, è un autista in pensione della compagnia di autobus privati Troiani. A quanto si apprende, la coppia si stava separando. La pistola sembra fosse regolarmente detenuta per uso sportivo.

Annarita Morelli era andata dal veterinario per ritirare la ricetta di un antiparassitario per un gatto di cui si prendeva cura. Lei è salita, il marito l’ha attesa in auto. E quando è tornata, ha fatto fuoco.

Il femminicidio è avvenuto martedì mattina a Fonte Nuova, subito fuori Roma attorno alle 9, davanti ad una villetta in via Palombarese 222. Le ha sparato al petto. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. La coppia, che abitava a Tor Lupara, paesino poco lontano dal luogo del delitto, è stata vista diverse volte in zona.