Corleto Monforte. Mario Di Ruberto ucciso dal ramo di un albero che si è spezzato a causa del vento

Tragedia a Corleto Monforte (Salerno). Mario Di Ruberto, 75 anni, è morto mentre si trovava in montagna. Mario Di Ruberto sarebbe stato colpito dal ramo di un albero che si è spezzato a causa del vento.

I familiari – non vedendolo rientrare – si sono allarmati e così si sono messi alla sua ricerca trovandolo riverso nel terreno di loro proprietà. A nulla sono valsi i soccorsi. Mario Di Ruberto è stato condotto all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove è stato sottoposto ad autopsia per stabilire se la morte sia stata provocata da cause di natura accidentale.