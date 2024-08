La terra continua a tremare in Calabria: scossa magnitudo 4.9 a Pietrapaola

Non c’è tregua in Calabria dove la terra continua a tremare. Un terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 21:43 di giovedì a Pietrapaola in provincia di Cosenza, con ipocentro a una profondità di 21 km.

L’evento sismico è stato risentito in tutta la Calabria e in area molto vasta che comprende Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 3 km da Pietrapaola, a circa 50 km da Cosenza e 53 km a nordovest da Crotone. La zona è considerata ad alta pericolosità sismica.

Poco a sud di quest’area, tra Cirò e San Giovanni in Fiore, recentemente si sono verificati due terremoti di magnitudo 4 il 24 maggio e il 29 maggio, all’interno di una sequenza sismica con circa 260 terremoti. Nell’area si è verificato il 25 aprile 1836 un forte terremoto di magnitudo stimata pari a 6.2 che ha provocato danni in molte località fino al decimo grado della scala Mcs nella località di Crosia (CS).

Non risultano interventi né chiamate di emergenza, al momento, in relazione al terremoto che ha interessato la Calabria. È quanto si apprende dai vigili del fuoco.

“La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non risulterebbero segnalazioni di danni a persone o cose. Il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato l’Unità di crisi, per fare il punto con le autorità locali e con le strutture operative di protezione civile”. Lo rende noto un comunicato del Dipartimento della protezione civile.

Altre due scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto di geofisica e vulcanologia dopo quella di magnitudo 5.0 registrata stasera in Calabria. Le scosse sono state, rispettivamente, di magnitudo 2.3 e 3.1, e sono state registrate a Pietrapaola e Bocchigliero.