L’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo sta per cambiare

Ad oggi è l’applicazione di messaggistica più usata al mondo. WhatsApp, app di proprietà di Meta, sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di creare un username per connettersi con altri senza condividere i numeri di telefono. La novità è in fase di sviluppo per la versione web dell’app. L’obiettivo è migliorare la privacy e la personalizzazione dei profili. Questa novità offrirà un ulteriore livello di protezione dei dati personali, consentendo agli utenti di comunicare in modo più sicuro.

Gli utenti potranno scegliere un username unico che servirà come identificativo alternativo al numero di telefono. Ciò permetterà di contattare i nuovi conoscenti su WhatsApp usando solo un username, senza condividere il proprio numero. Così solo gli utenti che conoscono l’username potranno contattare l’utente.

Questa nuova funzionalità non sostituirà il sistema attuale. Infatti chi conosce il numero di telefono potrà effettuare il contatto. Lo username sarà un metodo aggiuntivo per comunicare, soprattutto quando non si vuole condividere il proprio numero. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulla data di rilascio di questa funzionalità.