Etna in scena: Grande successo a Zafferana per i concerti di Cammariere e Concato, in attesa di NOA

La perla dell’Etna si conferma città di cultura

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli del primo week end di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo, con spettacoli sold out.

La kermesse è partita con un bis di successi grazie alle straordinarie esibizioni di 𝐒𝐄𝐑𝐆𝐈𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐌𝐀𝐑𝐈𝐄𝐑𝐄 e 𝐅𝐀𝐁𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐀𝐓𝐎, le cui performance hanno incantato il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna, un inizio strepitoso per una rassegna che promette emozioni e grande musica.

Le emozioni di Etna in Scena continuano Giovedì 1° agosto, con il Gran Galà di danza “Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow”, al quale seguirà, il 2 agosto, la grande comicità di Nuccio & Kevin Show per una serata indimenticabile all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea. Non solo risate, ma un’esperienza unica con Cristiano Di Stefano, Carmelo Caccamo, Daniele Platania, Anna di Maio e Kikko Di Stefano.

Sabato 3 agosto, Uccio De Santis, accompagnato da Umberto Sardella ed Antonella Genga, con lo spettacolo “Non so che fare prima”, aprirà un week end straordinario con il suo viaggio nei ricordi, dipinto tra tanti gustosi quadretti familiari; il teatro popolare e alle sue mille sfumature sarà protagonista domenica 4 agosto con la commedia in 3 atti di Nino Mignemi “ ‘Mprestimi a… to’ mucchieri” La collina di Aci, con la regia di Saro Cristaudo,

Attesissima la kermesse internazionale di Noa, prevista per Lunedi 5 Agosto, con la performance “The Voice of Peace”, una vera anteprima , quella di Zafferana, dell’artista israeliana che con le le sue canzoni parla di una pace possibile.

“Con Etna in Scena 2024 abbiamo messo insieme tutti gli elementi utili per offrire una stagione di grande richiamo, malgrado le oggettive condizioni di difficoltà legate al poco tempo disponibile a seguito della recente tornata elettorale, senza gravare sulle tasche dei concittadini, guardando al futuro della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Salvo Russo -. Zafferana si afferma a livello regionale e nazionale tra le primissime città a ripartire, nonostante i disagi che l’Etna continua a dare ai nostri territori. Non ci siamo mai fermati, e così facciamo anche con questo ricco programma, che conferma Zafferana Etnea come città di cultura e destinazione turistica sempre più attrattiva”

“Ogni anno è sempre una nuova emozione riuscire a unificare tutte le tendenze artistiche, grazie alle proposte dei promoter, delle compagnie e delle associazioni culturali – ha aggiunto l’Assessore al turismo e spettacolo Salvo Coco – creando una rassegna prestigiosa e, al tempo stesso, adeguata per tutte le sensibilità e per tutte le età. Ringraziamo la Pro Loco Zafferana, i partner e gli operatori culturali, che ci hanno affiancato in questa speciale programmazione.”

Abbiamo lavorato, in sinergia con l’Assessorato alla Cultura, per comporre un fronte unico artistico culturale, che coinvolge gli spazi più suggestivi dell’intero territorio di Zafferana – ha aggiunto l’Assessore Coco-. Siamo orgogliosi perché, anche quest’anno, a Zafferana si terranno spettacoli ed eventi di alto profilo con ospiti nazionali e internazionali, continuando a valorizzare anche i nostri straordinari artisti siciliani.”

Un inizio strepitoso per una rassegna che promette emozioni e grande musica – ha dichiarato entusiasta il Commissario della Pro Loco Zafferana Vincenzo Pappalardo -. Da luglio a settembre il teatro Falcone Borsellino, all’interno del Parco comunale torna ad essere punto di riferimento per il turismo culturale e per gli amanti dello spettacolo dal vivo, in una suggestiva cornice ai piedi dell’Etna e con un cartellone di eventi sempre di altissimo valore artistico.

Oltre 50 appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

È possibile acquistare i biglietti presso i circuiti Ticket One, Box Office, Ciao Ticket, tabaccheria Bella in via Roma a Zafferana.