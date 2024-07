Un nuovo matrimonio e vecchi amori nel nuovo cortometraggio di Elijah Knight

L’attore svizzero Elijah Knight sarà nel nuovo cortometraggio “Welcome to London”, diretto Martin David Edwards. Si tratta di una commedia romantica, “sulla vita di persone trentenni, perse, che cercano di seguire le convenzioni sociali” afferma Elijah. “Ma si rendono conto di essersi posti in situazioni che non sono realmente disposti a portare avanti. Il mio personaggio, Matthieu, e la sua fidanzata visitano l’ex migliore amico di Mathieu: forse lui era qualcosa di più di un semplice amico, ed emergono segreti che prima di un potenziale matrimonio avrebbe sperato non venissero fuori”.

Il cortometraggio è girato a Londra, nella zona di Crystal Park, e servirà anche come potenziale pitch per un lungometraggio: “Sto girando con uno dei miei migliori amici, Luke Lindemann ì(co-star e produttore esecutivo del film). Ci siamo incontrati dieci anni fa a Saint John quando ero all’università. Eravamo insieme nel teatro studentesco, poi lui si è trasferito a Hong Kong. Io sono rimasto in Svizzera. Sono andato a trovarlo a Hong Kong. È uno dei miei migliori amici ed è sempre bello quando riesci a girare con persone che ammiri. Quindi, questo non è solo un film. È anche una reunion”.

Riguardo al personaggio di Veronica, la co-protagonista Nabila Dolfini dice: “Viene dalla Svizzera italiana, da Lugano: con il ragazzo svizzero-francese vengono a Londra a fare questa sorpresa a Luca, che diventerà poi il best plan per il loro matrimonio. Lei nel profondo del cuore è un’artista, ma non ha mai avuto il coraggio di esprimerlo, emerge così che lei non vuole sposarsi con Matthieu, e forse rimarranno insieme”. “. Veronica rappresenta anche il conflitto di molte donne che, all’età di 30 anni, si trovano di fronte alla questione se scegliere la maternità o la carriera. Il suo sogno di diventare un’artista sembra sempre più lontano, mentre anche la sua relazione prende una piega inaspettata.

I recenti lavori di Elijah Knight

Elijah Knight ha girato a giugno anche Detox Inn, a Engadin Graubuenden,e diretto da Andreas Elsener. La trama racconta di Sandra, una giovane influencer, che si ritira in un remoto hotel sulle Alpi per una “disintossicazione digitale”. Ben presto si rende conto che c’è qualcosa che non va nell’hotel e nel suo proprietario. Il corto è finanziato da sette fondazioni culturali del Cantone dei Grigioni.

Per il ruolo nel cortometraggio Dracula, Son of the Devil ha vinto il premio come attore non protagonista al Best International Film Festival: Vlad l’Impalatore e sua moglie, durante il loro matrimonio, sono assassinati da suo fratello Radu. Vlad è dannato a vita eterna finché non trova la reincarnazione di sua moglie, e vaga per la terra placando la sua sete di sangue per più di 500 anni, finché non la trova. Knight interpreta il ruolo di Radu.

A maggio l’attore ha eseguito un trip a Los Angeles, vivendo Into The Wild: non ha sostato in hotel di lusso, ma ha dormito all’aperto e si è spostato con un pick-up. Ha eseguito incontri di lavoro, e partecipato a una sessione di recitazione con l’acting career coach Deborah Meister. Ha lavorato di recente al film thriller The Safe e alla serie tv di successo Unbreak My Heart. Ha recitato nella serie tv Miss Fallaci, sulla vita della scrittrice Oriana Fallaci – interpretata da Miriam Leone – diretta da Giacomo Martelli e di prossima uscita.