La Fattoria “La Goccia” ospita in un clima di intensa vibonesità la scrittrice Cristiana Buccarelli

Di seguito pubblichiamo la nota del giornalista Giuseppe Sarlo pubblicata sul suo profilo facebook in relazione all’evento tenutosi presso la Fattoria “La Goccia”. La foto di copertina è sempre tratta dalla pagina social.

C’era il fascino di tutta la Vibonesità nella magica atmosfera della full immersion ambiente e cultura che Maria Teresa Marzano ha ideato per elevare il più fiero ritorno nella sua Vibo Valentia della scrittrice Cristiana Buccarelli.

Il fantastico ed irresistibile scenario della Fattoria “La Goccia”, sede della omonima Associazione di Volontariato, nata nel 2011, per volontà di un gruppo di operatori sociali e non, guidata da Michele Napolitano, un più che intraprendente manager dell’area agricola, è stato l’ambiente ideale per salutare il ritorno nella sua città di Cristiana Buccarelli che la straordinaria Menella Potenza ha messo sotto torchio in un tet a tet che ha avuto bisogno di essere perfezionato fino in fondo dall’estro artistico di un attore di grande talento come Dario Costa.

La ragione di tutto questo? La necessità di invitare, nuovamente, nella sua Vibo Valentia, Cristiana Buccarelli, tornata alle sue radici familiari con un bel pezzo letterario, dal titolo accattivante: “ Un tempo di mezzo secolo” che si sta facendo strada sul solco di un successo già toccato e destinato a conoscere momenti ancora più esaltanti. Dentro il libro memorie autobiografiche e non solo, pubblicato nel novembre 2023, presentato nella sua tappa d’esordio alla Mandodori di Stefania Mobilio, su Corso Vittorio Emanuele, davanti a tanti amici ma anche alla presenza di cittadini attenti e curiosi attorno al contenuto di un’opera che spiega chi è Cristiana Buccarelli e che, tra l’altro, contiene pezzi di storia vibonese.

L’autrice si racconta, si interroga, si guarda attorno, vuole capire il percorso che l’ha portata a diventare una formidabile studiosa della letteratura di ieri e di oggi e nello stesso tempo alla ricerca dei veri motivi che l’hanno prima spinta e poi aiutata a dotarsi di una forte personalità, conseguenza di un carattere acquisito oltre che con gli studi anche con i vari processi di formazione e l’attuazione di un cammino impegnativo trascorso tra incarichi universitari e relazioni sociali vissute nel variegato mondo della cultura.

Quel che è certo è che Cristiana Buccarelli, tra produzioni letterarie e prestigiosi riconoscimenti, ha già maturato la convinzione ed i veri motivi per intensificare lo studio e la ricerca di nuovi traguardi letterari.