In Italia cresce l’incentivo al noleggio a lungo termine delle vetture elettriche e ibride

In tutta la Comunità Europea, inclusa quindi l’Italia, in nome della transizione ecologica, si stanno incentivando politiche ecosostenibili. Il settore auto è uno dei maggiormente coinvolti in questa fase di transizione epocale. L’Unione Europea spinge verso le auto elettriche e ibride e per farlo vara diversi incentivi anche sul fronte del noleggio auto a lungo termine. Le stesse aziende operanti nel settore del noleggio a lungo termine come ad esempio ital noleggio ora mettono a disposizione anche per i privati formule di noleggio lungo termine vantaggiose con offerte anche per vetture ecologiche.

Il Governo di Roma sta facendo la sua parte nella sfida della transizione verso una mobilità ecosostenibile introducendo incentivi per agevolare l’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, soprattutto auto auto elettriche e ibride. Tra le misure rientrano anche gli incentivi per il noleggio a lungo termine di vetture a basso impatto ambientale. L’obiettivo finale è rendere maggiormente accessibile la guida di veicoli a emissioni zero o ridotte. Il parco auto circolante in Italia infatti è piuttosto datato rispetto alle altre Nazioni e sul fronte della transizione c’è molto da fare. I costi di acquisto delle auto ecostenibili andranno sempre di più ad abbattersi ma ad oggi c’è tanta strada da fare se si vuole centrare l’obiettivo. Incentivare con bonus anche il noleggio a lungo termine di auto elettriche o ibride rappresenta una strategia che può portare a raggiungere per tempo gli obiettivi prefissati di abbattimento delle emissioni nell’aria.

Gli Ecobonus sono molto graditi dagli automobilisti italiani e sono destinati anche alle aziende attive nel settore dell’autonoleggio incluso il segmento del lungo termine. Le maggiori società di autonoleggio sono impegnate nel rinnovamento costante delle vetture da mettere a disposizione della clientela. Gli ecobonus rappresentano un incentivo significativo per rinnovare il parco auto e puntare su vetture elettriche e ibride.

Grazie a queste politiche di incentivo statale destinate anche alle aziende di autonoleggio, le agenzie possono agevolare il cliente che sceglie il noleggio di auto elettriche e ibride con una tariffa del noleggio a lungo termine più conveniente e competitiva. Il settore del noleggio a lungo termine in Italia è sempre in costante crescita grazie ai vantaggi evidenti della modalità di formula di noleggio come la possibilità di cambiare vettura ogni 3-4 anni, il canone fisso all-inclusive e i vantaggi fiscali.

Noleggio lungo termine: i vantaggi. Vale la pena in effetti di ricordare che il noleggio a lungo termine rappresenta una formula contrattuale con benefit per il cliente che può usare il mezzo per un periodo prolungato a fronte del pagamento di un canone su base mensile fisso. Nel canone generalmente sono inclusi assicurazione, manutenzione, assistenza stradale e tasse di proprietà. Al termine del contratto il cliente può scegliere di restituire il mezzo o di rinnovare il contratto con un’auto nuova o, se previsto, comprare il mezzo.

Chi accede al noleggio a lungo termine guida un’auto nuova senza sostenere il costo iniziale di acquisto. La formula è molto gradita anche da chi vuole spesso cambiare auto. Il solo pagamento di un canone semplifica la gestione delle spese legate all’automobile. Inoltre nel noleggio a lungo termine la svalutazione è a carico della società di noleggio. Oltre ad innumerevoli vantaggi di carattere fiscale, aspetti questi da valutare insieme al proprio consulente fiscale di fiducia.