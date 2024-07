Secondo Memorial “Sandro Criscitiello” aggiudicato dal Crotone dopo i calci di rigore

Avellino 3

Crotone 5

Marcatori: per il Crotone dal dischetto a segno nell’ordine Gomez, Vinicius, Rojas, Kostadinov, Cargnelutti.

Marcatori: per l’Avellino Cancellieri, Fusco, Ciano.

Avellino (3-5-2): Iannarilli (Marson), Palmieri (Liano), D’Ausilio (Sounas), Rocca (Cristofaro), Russo (Patierno), Tribuzzi (Sannipoli), Armellino (Rigione), Cancellotti (Fusco), Gori (Maisto), Frascatori (Benedetti), Liotti (Cancellieri). All. Pazienza

Crotone (4-2-3-1): Sala (D’Alterio), Rispoli (Leo), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (Groppelli), Schiro’, Silva (Vinicius), Spina (Cantisani), Vitale (Rojas), Oviszach (Kostadinov), Tumminello (Gomez). All. Longo

Arbitro: Giorgio Guarino di Avellino

Ass. Lello Petruzziello – Salvatore Forgione di Avellino

Angoli: 3 a 3

Recupero: 3 minuti

Solitamente è azzardato parlare di una partita vera quando si gioca un’amichevole il 27 luglio dopo quindici giorni di preparazione. Invece, Avellino e Crotone hanno onorato il Memorial “Sandro Criscitiello” come fosse una partita di campionato il cui risultato era determinante per la classifica (cosa che avverrà ufficialmente all’ottava giornata a campo invertito). Ed era quello che pretendevano i rispettivi tecnici, Longo e Pazienza: rendersi conto del livello di preparazione raggiunto dai loro giocatori impiegati inizialmente e in corso d’opera. Nota quest’ultima che consente anche di aggiornare le idee con riferimento al calciomercato, in entrata e uscita. Tornando a ciò che è avvenuto nel corso del Memorial, da segnalare in primis il debutto tra le fila dei locali del centrocampista Tribuzzi ceduto dal Crotone la scorsa settimana. Primo tempo equilibrato con il Crotone che poteva passare in vantaggio ad inizio gioco per merito di Tumminello che sfruttava un passaggio errato del centrocampista locale. Il gol del vantaggio annullato a Spina al minuto diciannove per fuori gioco. Pitagorici più attenti in difesa e centrocampo a ragnatela per annullare le ripartenze dei locali. Tumminello unica punta offensiva con Spina e Oviszach in aggiunta quando il Crotone si proiettava in attacco. Bene Vitale come metronomo, ruolo che ha condiviso con Silva. Oltre la sufficienza per quanto riguarda il primo tempo l’intero reparto difensivo.

Secondo tempo è l’Avellino a colpire il palo con Liotti nei primi minuti. Dopo soltanto giocate all’insegna della stanchezza e non poteva essere diversamente in considerazione del caldo. Mister Longo ha fatto ruotare quasi tutti i pitagorici a disposizione senza pagare dazio al risultato con l’incontro normale terminato in parità senza gol. Dagli undici metri tutti in gol gli squali. D’Alterio ha respinto il rigore calciato da Sounas.