Tragedia della strada all’alba di domenica a Chioggia (Venezia). Due giovani sono morti dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada finendo in un canale. Ci sarebbe anche un disperso.

Un altro giovane è riuscito a salvarsi. Il ragazzo è ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sarebbe stato lui a riferire ai soccorritori che in auto erano in quattro.