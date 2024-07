Varese. Giorgio Noris morto mentre faceva il bagno a Loiri Porto San Paolo

Una giovane vita spezzata per una tragedia in mare. Il sorriso di Giorgio Noris si è spento a soli 19 anni. La Procura di Tempio si sta occupando del decesso del giovane turista di Varese, morto nelle acque di Cala Girgolu, sul litorale di San Teodoro.

Giorgio Noris, 19 anni, è morto mentre faceva il bagno insieme a un gruppo di amici con i quali stava trascorrendo le vacanze a Loiri Porto San Paolo. In base ad una ricostruzione, i ragazzi stavano nuotando intorno ad un gommone e a un certo punto si sono accorti che un coetaneo mancava all’appello. Un giovane allora è salito su un punto rialzato della scogliera e ha visto dopo qualche minuto l’amico che si era allontanato. Però il ragazzo era immobile sull’acqua e non dava più alcun segno di vita.

Subito sono stati chiamati i soccorsi ma i medici non hanno potuto fare niente per Giorgio Noris. La Guardia Costiera (Direzione marittima di Olbia) dopo avere completato le operazioni per il trasferimento del corpo a Porto San Paolo, ha inviato una informativa al pm di turno. Il medico legale ha stabilito che il giovane è annegato, probabilmente a seguito di un malore.