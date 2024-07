Regionali in Emilia Romagna: si muove il centrodestra

Il centrodestra converge su Elena Ugolini. Sarà la candidata alla guida dell’Emilia Romagna per il centrodestra alle prossime Regionali, in programma il 17 e 18 novembre 2024. “In accordo con i rispettivi vertici nazionali – si legge in una nota – i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc hanno annunciato l’appoggio alla candidatura civica di Elena Ugolini a presidente dell’Emilia-Romagna. Il ‘sì’ del centrodestra è arrivato dopo una riunione su proposte e programmi, svolta tra la candidata civica Ugolini e i rispettivi coordinatori regionali del centrodestra dopo quella tenutasi sabato”.

Elena Ugolini correrà alla carica di Governatore dell’Emilia Romagna lasciata vacante dopo le dimissioni di Stefano Bonaccini. L’ex Governatore è stato eletto al Parlamento Europeo nelle fila del Pd e quindi ha lasciato in anticipo il suo mandato alla Regione. Si tratta quindi di un voto anticipato per i cittadini emiliano romagnoli.