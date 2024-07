Caserta. Angelo Santangelo: dal 26 luglio in radio “Stupida illusione”

Dal 26 luglio 2024 è in rotazione radiofonica “Stupida illusione”, il nuovo singolo di Angelo Santangelo disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 19 luglio.

“Stupida illusione” è un brano esplosivo con una forte energia. Ci sono momenti e incontri nella nostra vita che durano pochi secondi, a volte il tempo di uno sguardo, ecco.. in quel momento nella nostra testa scattano una serie di scene, creiamo finali improbabili, ci chiediamo se sia il caso di avvicinarci e fare il primo passo, oppure lasciare andare, solo che mentre immaginiamo tutto questo la maggior parte delle volte l’altra persona è già andata via lasciando a noi il vuoto di una “Stupida Illusione”.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ci sono sguardi che non dimenticherò mai. Quante volte ci capita di incrociare persone che ci colpiscono senza dire una parola, semplicemente guardandoci negli occhi. Amori illusori, o sguardi che ci fanno riflettere, e quante volte siamo andati fino in fondo per scoprire davvero chi è quella persona che ci ha colpito così tanto? Spesso ci limitiamo a quell’attimo senza approfondire, senza fare mai il primo passo, creiamo tutto un film nella nostra mente e ce lo facciamo bastare, e se invece non ascoltassimo i nostri dubbi e facessimo il primo passo? Certi sguardi ci cambiano la vita”.

Il videoclip di “Stupida illusione” mostra sempre in primo piano l’immagine di Angelo Santangelo in una dimensione intimistica che racconta quell’attimo in cui rimaniamo incantati dall’incontro di uno sguardo e quello che potrebbe nascere.

Biografia

Angelo Santangelo nasce a Caserta nel 1993.

Cantautore, polistrumentista italiano che mescola il cantautorato italiano al sound pop british, con influenze che vanno dal rock, blues, funk, indie. I suoi testi sono introspettivi, spesso racconta dei propri vissuti, ma con una visione aperta a ciò che lo circonda. È un sognatore e ama raccontare dell’amore. Lo fa in modo diretto e quando si approccia a scritture diverse, lo fa comunque con un linguaggio sentimentale e trasparente.

A marzo 2024 pubblica il suo primo singolo “È così giusto”. Il 7 giugno dello stesso anno pubblica il secondo singolo “Un passo dalla luna” e apre due concerti importanti presentando proprio l’ultimo singolo.

Questa estate è impegnato a presentare i suoi singoli comparendo come ospite nelle aperture di concerti di vari artisti importanti. Mentre continua la produzione di altri singoli in proiezioni di un disco che racchiuda il senso del suo viaggio artistico e non, fino ad oggi. Non si definisce un cantante ma un comunicatore, in continua evoluzione umana e artistica.

