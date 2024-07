Napoli. Scampia: crolla un ballatoio della Vela Celeste, 2 morti e 13 feriti

Il cedimento di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste a Scampia, zona popolare di Napoli, ha provocato 2 morti e 13 feriti, tra cui 7 bambini. Due persone sarebbero in gravi condizioni. Il crollo è avvenuto al terzo piano e ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. I vigili del fuoco hanno scavato tra le macerie ed evacuato i piani alti.

Le vittime sono un uomo di 29 anni, morto sul colpo, e una donna di 35 anni, deceduta dopo il ricovero al Cto. In Rianimazione all’ospedale una ragazza di 25 anni. Nella stessa struttura sono state trasportate due donne di 53 e 35 anni per traumi. All’ospedale del Mare, un uomo con emorragia cerebrale e fratture e una donna di 23 anni con fratture. All’ospedale San Paolo un uomo di 28 anni con tachicardia. I bambini ricoverati al Santobono hanno fra i due e gli otto anni con fratture, trauma cranico o contusioni.

L’ipotesi più accreditata su cui lavora la Polizia è quella di un cedimento strutturale ma per avere la certezza occorrerà portare a termine le verifiche da parte dei vigili del fuoco. Subito dopo il crollo, avvenuto attorno alle 23 di lunedì, tanta gente si è riversata in strada tra il timore di nuovi crolli e l’apprensione per le persone rimaste coinvolte. Numerosi i mezzi di soccorso fatti confluire sul posto con diverse ambulanze che hanno trasferito i feriti in ospedale.