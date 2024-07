Crotone, intensa attività della pulizia di spiagge libere per renderle accoglienti

Ctotone Città turistica come non mai in futuro. Un evento che deve concretizzarsi sempre

più. Dopo la desertificazione industriale che ha falcidiato migliaia posti di lavoro, dovrà essere il turismo il nuovo bacino occupazionale dei crotonesi. Perché questo avvenga la Città deve presentarsi accogliente specie il periodo estivo e

l’Amministrazione comunale non si sottrae a questo impegno.

E’ in corso un intervento di pulitura intensiva di tutto il tratto di accesso pedonale alla spiaggia libera all’altezza di Via Taras, sino ad oggi inaccessibile e non fruibile.

Grazie al lavoro congiunto fra gli uffici del settore 6 ed AKREA è stato eseguito un intervento di raccolta delle acque bianche liberandola dalla ingente presenza di rifiuti e sfalci di potatura ed eseguito un intervento di pulitura da rifiuti ingombranti di ogni genere accatastata da anni.

Sono stati di fatto liberati circa 400 metri di litorale urbano e restituiti alla collettività per la libera fruibilità.

Nelle prossime ore AKREA provvederà alla pulizia dell’arenile al fine di renderlo definitivamente utilizzabile.

Riguardo all’intervento il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Sandro Cretella, dichiara: “grazie agli investimenti in materia di meccanizzazione del verde pubblico oggi siamo in grado di intervenire per lo svolgimento di lavori complessi che fino a poco tempo fa sarebbero stati impensabili se non attraverso il ricorso a ditte esterne e con enorme dispendio di risorse. Ringrazio tutto il personale comunale e di AKREA coinvolto ed in particolare quello operaio per il grande contributo fornito in queste afose giornate. Continua il percorso verso una gestione “ordinaria” della cosa pubblica”