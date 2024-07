Trovati due cadaveri Lombardia: una donna nel Lago di Garda e un uomo nel fiume Serio

Macabra scoperta nel Lago di Garda fatta a un pescatore. Il corpo di una donna è affiorato sugli scogli a Tremosine, in provincia di Brescia. Al momento la vittima, una donna di mezza età, non è stata identificata. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che dovranno identificare la donna e accertare le cause del decesso. In base alle prime ricostruzioni potrebbe essere stata vittima di un malore. Potrebbe essere entrata in acqua per bagnarsi i piedi e aver accusato poi il malore fatale, con la corrente che ha trasportato il corpo. La donna è stata ritrovata ancora con i vestiti addosso e senza segni compatibili con l’omicidio e neppure con un suicidio.

Invece un cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato incastrato su uno scoglio sul fiume Serio, tra i Comuni di Gorle e Pedrengo, nella Bergamasca, nei pressi dell’isola ecologica. A segnalare la presenza del corpo ai carabinieri di Seriate una persona che era lì di passaggio.

Il cadavere al momento non è stato identificato in quanto non è stato rinvenuto alcun elemento utile, essendo sprovvisto di documenti di riconoscimento. L’uomo ha una età compresa tra i 30 e i 55 anni, di carnagione chiara, occhi castani e altezza di 1,70 metri e, al momento del ritrovamento, indossava solo una camicia di colore chiaro. L’uomo presenta un tatuaggio sul torace sinistro raffigurante due pugni, uno più grande dell’altro, che si toccano, con la scritta family in basso, oltre ad un orecchino bucherellato ad anello sul lobo dell’orecchio sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo che, con un gommone da rafting, hanno raggiunto lo scoglio e portato il corpo sulle sponde del fiume, dove il personale del 118 ne ha constatato il decesso. Al momento, da primi accertamenti non sono emersi segni che facciano presupporre ad un’azione violenta. La salma è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, per la successiva autopsia. Chiunque pensa di poter conoscere la persona descritta si rivolga subito ai carabinieri della tenenza di Seriate o al Comando Compagnia Carabinieri di Bergamo al numero 035.22771.