Tragedia della strada in Bolivia. Almeno 16 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite a seguito dello scontro frontale tra un camion e un autobus su un’autostrada nell’ovest del Paese. Secondo le autorità l’autista del camion che rientrava in Bolivia dal Cile ha invaso la corsia opposta centrano l’autobus che viaggiava in direzione di Santiago.