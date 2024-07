Choc a Torre Annunziata. Fucili a pompa tra i bagnanti del Lido Azzurro: spari e terrore

Una scena da film nel Napoletano. Due uomini sono entrati in azione con tra le mani fucili a pompa e con il viso coperto da caschi integrali per compiere un agguato mortale. Ma al loro arrivo sulla spiaggia del lido Azzurro, uno dei più noti e frequentati stabilimenti balneari di Torre Annunziata (Napoli), non hanno trovato l’obiettivo dell’agguato.

È successo alle 17. Nel frattempo tra i bagnanti è scattato il panico. Forse anche per guadagnarsi la fuga, i due, arrivati a ridosso dell’ingresso, hanno deciso di sparare alcuni colpi per aprirsi il varco necessario a guadagnare l’uscita e far perdere le loro tracce.

Sul posto sono giunte poco dopo le auto della polizia e dei carabinieri. Nel frattempo il lido si era svuotato, anche se al loro arrivo le forze dell’ordine hanno trovato alcune persone ancora in evidente stato di choc.

Le indagini sono affidate agli agenti del locale commissariato. Gli inquirenti hanno sequestrato le immagini dell’impianto di videosorveglianza dello stabilimento balneare e provano a trovare in quelle catturate dagli impianti presenti nelle aree circostanti elementi utili anche solo a risalire ai movimenti compiuti dai malviventi.