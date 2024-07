Annalisa tra le stelle: la Nasa le dedica un asteroide

“Laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musicale”. È quanto si legge nella scheda dell’asteroide “20014 Annalisa”, pubblicata sul sito della Nasa. L’agenzia spaziale degli Stati Uniti d’America ha dedicato un piccolo oggetto celeste alla star della musica italiana che oltre ad avere il suo nome tra le stelle, sta sbarcando in Spagna con il singolo “Cuando cuando cuando”.

Annalisa Scarrone, grazie ai suoi studi e all’agenzia spaziale americana, ora ha il suo nome anche tra gli astri nello Spazio. Il “20014 Annalisa” è stato visto l’ultima volta dai telescopi della Nasa a maggio, due mesi dopo l’esibizione dell’artista a Sanremo con il brano “Sinceramente”. La scheda dell’asteroide riporta i dettagli tecnici e orbitali, la posizione, la traiettoria e le caratteristiche fisiche dell’oggetto celeste. L’astro è stato scoperto nel 1991 dall’astronomo statunitense Henry E. Holt e ha un diametro di 4,441 km.

La carriera di Annalisa Nelle “Discovery Circumstances”, ovvero le “Circostanze della Scoperta”, si può trovare anche una spiegazione su chi è Annalisa e sul motivo per cui le è stato dedicato l’asteroide. La Nasa spiega che l’artista ha lasciato un segno “ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino”. La cantante ha all’attivo otto album e ha venduto 3,9 milioni di copie sul mercato italiano. È al primo posto per vendite tra gli artisti nazionali nell’era FIMI. In carriera ha vinto un Global Force Award ai Billboard Women in Music 2024 (premio dato per la prima volta a un’artista italiana), un MTV Europe Music Award,cinque Music Awards. Nel 2023 è stata inserita da Forbes nella lista delle 100 donne di successo in Italia.