Joe Biden allontana le voci su un suo ritiro imminente

Il presidente USA per il momento non molla. Anzi rilancia. “Non vedo l’ora di tornare a fare campagna la prossima settimana” e continuare a denunciare Donald Trump. Lo afferma Joe Biden, allontanando così le voci su un suo ritiro imminente.

Poche ore fa, in un’email – riportata da Nbc e firmata da Dan Kanninen, il direttore della campagna elettorale per gli Stati chiave nella conquista a un secondo mandato – lo staff di Biden ha ribadito che il presidente Usa è in corsa per la Casa Bianca e “tra poche settimane sarà ufficialmente il candidato”.

“È l’unico candidato possibile, non esiste un piano per un candidato alternativo. Tra poche settimane, Biden sarà il candidato ufficiale” si legge nella nota, dove si invita “a smettere di litigare l’uno con l’altro. L’unica persona che vince quando combattiamo è Donald Trump”. Le ultime “settimane sono state difficili” ma la campagna elettorale è costruita anche per questo, ha osservato da parte sua la presidente della campagna di Biden, Jen O’Malley Dillon. “Abbiamo sicuramente visto qualche calo nel sostegno, ma si è trattato di un movimento piccolo”, ha aggiunto Dillon.

Joe Biden si sentirebbe “personalmente ferito e tradito” dal modo in cui molti importanti esponenti democratici lo abbiano in qualche modo scaricato come candidato nella corsa alla Casa Bianca. Lo scrive la Nbc, citando due fonti a conoscenza del suo pensiero. In privato molti di loro avrebbero espresso “dubbi” sul suo percorso futuro. La Nbc fa notare come l’ex presidente Barack Obama abbia solamente scritto un tweet di sostegno dopo la pessima prestazione di Biden nel dibattito contro Donald Trump mentre Bill e Hillary Clinton non hanno fatto nulla di pubblico, a parte pubblicare un tweet ciascuno subito dopo il dibattito del 27 giugno. Nell’articolo vengono citati anche il leader democratico della Camera Hakeem Jeffries e il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer, oltre a Nancy Pelosi. Pubblicamente, tutti e tre hanno affermato di sostenere qualsiasi decisione presa da Biden, ma a porte chiuse hanno espresso le loro perplessità.