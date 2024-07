Novara. Arriva per la prima volta con grande successo “Motor Show Italia”

Arriva a Novara con grande successo nelle principali città italiane, per la prima volta, una nuova produzione, esclusiva, targata Lidia Togni Eventi, è “Motor Show Italia” dal 25 luglio al 4 agosto. Grande adrenalina per uno spettacolo a tutto gas di automobilismo acrobatico, per adulti e bambini.

La grande arena con il parco auto si trova a Novara, in viale Kennedy, 61.

In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni unico spettacolo ore 21.30; sabato e domenica, ore 18.30 e 21.30.

Grande stupore e forti emozioni per il pubblico che potrà assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere, auto rombanti, piloti sfrenati, fiamme, testa coda, il gigantesco “Monster Truck XXL Americano” e dai cartoon il “Transformer Bumblebee”.