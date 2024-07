Multiversofoodanddrink.com lancia i nuovi trend del 2024: snack salati, dolci e bevande americane imperdibili

Il food americano è ormai entrato di prepotenza nelle case di moltissimi italiani, complice anche un cambiamento della sua filosofia, che lo ha trasformato da cibo spazzatura, il famigerato junk food, al risultato di:

attenti processi produttivi;

selezione meticolosa delle materie prime;

bilanciamenti nutrizionali orientati alla tutela della salute.

Trattandosi comunque di snack, quindi di alimenti spezzafame, non bisogna abusarne e non devono sostituire pasti più completi e sani, ma possono integrarsi intelligentemente nella dieta per arricchire i momenti di pausa e restituire energia.

Dove acquistare gli snack americani?

Moltissimi supermercati presentano ormai settori o campagne temporanee dedicati al cibo americano. Che si tratti di prodotti dedicati a gustosi e variegati BBQ stelle e strisce, oppure a preparati per pancakes, muffin e brownies, i banchi degli iperstore sono ricchi di opzioni.

Ma se si vogliono prodotti realmente originali e iconici? Chips, energy drink e cookies sono facilmente ordinabili on line. Uno dei web store più affidabili è Multiversofoodanddrink.com , che, con la sua varietà di snack salati, snack dolci, bevande americane e mogu mogu, rappresenta un vero paradiso per gli appassionati della gastronomia USA, distinguendosi per:

qualità e i brand dei prodotti offerti;

processi di conservazione

modalità di spedizione.

I trend 2024 – le new entry

Nel 2024, le nuove tendenze degli snack americani vedono molti nuovi prodotti che raccolgono i cambiamenti dei gusti e delle esigenze dei consumatori.

Nel campo delle new entry, si conferma lo sviluppo del settore delle bevande attraverso:

nuovi trend volti ad allargare sempre più lo spettro delle aromatizzazioni;

comparsa di novità assolute, volte a rivoluzionare l’esperienza del dissetarsi attraverso l’introduzione di nuove consistenze e sensazioni.

Energy Drink: oltre la semplice bevanda energetica

Gli energy drink stanno vivendo una trasformazione significativa: non si tratta più solo di booster di energia rapida, ma diventano elisir di benessere volti a migliorare nel tempo la concentrazione e la resistenza fisica.

Le nuove formulazioni, come quelle proposte da monster energy, includono ingredienti naturali e funzionali, spesso ispirati ai sapori tipici della tradizione orientale.

Per rispondere alla crescente domanda di opzioni più salutari, guadagnano terreno le versioni senza zucchero e a basso contenuto calorico. Anche il packaging è sempre più innovativo e sostenibile, con lattine riciclabili e layout e formati accattivanti.

Mogu Mogu: il mangiabevi che ‘frizza’

Originarie della Thailandia, le bevande alla frutta Mogu Mogu sono caratterizzate dalla presenza di pezzi di Nata de Coco, che aggiungono una texture interessante e masticabile. Disponibili in una varietà di gusti esotici come il litchi, il mango, il cocco e l’ananas, stanno diventando un’alternativa rinfrescante e divertente alle bevande tradizionali. La loro popolarità è cresciuta esponenzialmente sui social media, grazie al loro aspetto colorato e invitante, al loro sapore autentico e all’esperienza sensoriale unica.

I trend 2024 – innovazione dei classici

Doritos e Cheetos, due degli snack più iconici d’America, si reinventano nel 2024 con nuove edizioni limitate e gusti innovativi: Doritos introduce nuovi sapori audaci come il Wasabi Ginger e il Sweet Chili Lime, mentre Cheetos lancia varianti piccanti e affumicate come il Chipotle Ranch. Questi snack si adattano ai gusti in continua evoluzione e spesso collaborano con marchi famosi e influencer per creare esperienze di marketing coinvolgenti. Inoltre, le versioni cotte al forno e a basso contenuto di grassi rispondono alla crescente domanda di opzioni più salutari, senza compromettere il gusto.