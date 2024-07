Serie C 2024-25: Atalanta U23 nel girone A, Milan Futuro nel girone B, Juventus Next Gen nel girone C

L’organico della Serie C 2024-25 è definito incluso lo smistamento delle seconde squadre. Per la prima volta in tre ai nastri di partenza (con il Milan Futuro che si è aggiunto a Juventus Next Gen e Atalanta U23), andavano inserite una in ciascun girone. In mancanza di accordo si è proceduto al sorteggio. Ecco i gironi ufficiali, che rispondono il più possibile a criteri strettamente geografici (Nord, Centro, Sud).

GIRONE A

Le squadre: AlbinoLeffe, Alcione, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero, Clodiense, Feralpisalò, Giana, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

L’Atalanta U23 è l’unica squadra B a cui il sorteggio ha regalato il rispetto della territorialità. I giovani nerazzurri – giocheranno le gare casalinghe a Caravaggio – sfideranno tutte le lombarde, a partire dalla terza squadra milanese (l’Alcione) che però giocherà a Fiorenzuola non potendo fare affidamento (almeno inizialmente) sull’Arena Civica. Il girone settentrionale ospita due retrocesse dalla B – la Feralpisalò e il Lecco che ha appena cambiato proprietà – e il Vicenza, finalista dei playoff. Tra le altre, Padova e Triestina proveranno ancora a costruire squadre finalizzate al salto di categoria.

GIRONE B

Le squadre: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Entella, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

Il neonato Milan Futuro parteciperà al girone del Centro Italia. Il sorteggio ha destinato i ragazzi di Daniele Bonera nel girone B, che nell’ultima stagione aveva ospitato la Juventus Next Gen.

Anche qui due retrocesse dalla B: la Ternana – guidata da Ignazio Abate: sarà derby rossonero con Bonera – che ha perso il playout con il Bari e l’Ascoli, che ripartirà da Massimo Carrera in panchina. Perugia e Pescara sono da considerare big per il loro passato, ma devono provare a riaccendere l’entusiasmo che non è quello dei giorni migliori, in città comunque dalla grande passione. Di sicuro va in cerca di riscatto la Spal di Joe Tacopina, che nell’ultima stagione non ha nemmeno centrato i playoff. Per i giovani rossoneri, in ogni caso, saranno in programma trasferte affascinanti.

GIRONE C

Le squadre: Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Messina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Trapani.

Al Sud ci finisce per la prima volta nella sua storia la Juventus Next Gen, affidata a Paolo Montero. Per contendersi la B, sono pronte a rilanciare Avellino e Benevento, da semifinaliste deluse dell’ultimo playoff. Allo stesso tempo, si preannunciano fuochi d’artificio in Sicilia: il Catania, reduce da un’annata in cui ha comunque sollevato la Coppa Italia, ha scelto di affidarsi al mago delle promozioni Mimmo Toscano. Il Trapani è una matricola, ma le ambizioni del presidente Valerio Antonini (“Investirò per vincere subito un altro campionato”) sono chiare.