A Cuneo chi va al lavoro in bicicletta verrà pagato con una moneta virtuale spendibile nei negozi della città

Più di 900 partecipanti, 273.500 viaggi registrati, 845.350 chilometri percorsi e 122mila chilogrammi di CO₂ risparmiata: si possono sintetizzare così i primi tre anni e tre mesi del “Bike to Work” lanciato dal Comune di Cuneo nel 2021. Ora il progetto – nato per incentivare la mobilità sostenibile – si prepara a un’ulteriore evoluzione: dal 1° agosto diventerà un importante strumento per supportare anche le realtà commerciali cittadine. L’iniziativa è realizzata con fondi comunali (50mila euro) e da quest’anno anche dal Distretto del Commercio grazie ad un finanziamento della Fondazione CRC pari a 20mila euro.

Cosa cambia

Dal 29 luglio non verranno più erogati i contributi diretti ai partecipanti, che verranno sostituiti dai CO₂ coin, una nuova moneta virtuale che permetterà di convertire i chilometri pedalati in danaro spendibile negli esercizi commerciali convenzionati della città. Ogni CO₂ coin avrà il valore nominale di 1 centesimo di euro, che verrà accreditato ad ogni chilometro pedalato. L’incentivo massimo previsto è pari a 200 CO₂ coin al giorno (2 euro) e 2000 al mese (20 euro). L’incentivo sarà spendibile dal momento della conclusione del viaggio, nei negozi di vicinato aderenti, visionabili sull’app WeCity nella sezione “start” o sul sito del Comune di Cuneo. I crediti maturati dagli utenti avranno le seguenti date di scadenza entro le quali occorrerà (pena la perdita) spenderli:

i CO₂ coin maturati sino al 30 novembre dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno medesimo;

i CO₂ coin maturati dal 1° dicembre di ogni anno dovranno essere spesi entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

L’incentivo verrà riconosciuto ai primi 900 iscritti in base all’ordine di iscrizione all’app. Nel caso le risorse disponibili terminassero prima dell’anno solare, verranno interrotte le erogazioni di CO₂ coin sino al nuovo anno solare (nel caso di rifinanziamento del programma). Per garantire la rotazione dei partecipanti, a fine anno verranno rimossi gli utenti che non hanno raggiunto almeno 18 giornate annuali di bike to work, lasciando così spazio ai primi utenti in lista di attesa.

Per gli utenti già iscritti

Tutti gli utenti attivi o in lista d’attesa nella precedente missione, riceveranno una notifica sull’app WeCity per partecipare alla prelazione della nuova missione: sarà aperta da giovedì 18 luglio fino a lunedì 29 luglio. A fine estate, agli utenti esclusivamente attivi verranno corrisposti in un’unica soluzione i contributi maturati nel 2024.

Per i nuovi utenti

Coloro che intendessero partecipare, potranno iscriversi a partire dal 29 luglio scaricando l’app WeCity e inserendo il codice “CUNEOBTW24”. Per partecipare al bando occorre: essere maggiorenne, essere residente o lavorare nel Comune di Cuneo, e disposto a recarsi a lavoro in bicicletta. Sono inoltre necessari un indirizzo mail e uno smartphone con GPS.

“Come annunciato alcuni mesi fa, il progetto “Bike to Work” fa un passo in avanti per trasformare i chilometri pedalati in buoni da spendere nei negozi di vicinato aderenti – spiegano il vicesindaco con delega ai Comparti Produttivi, Luca Serale, e l’assessore alla Mobilità, Luca Pellegrino -. Si tratta di un’evoluzione che ci consente di sostenere il commercio locale, aggiungendosi ai tanti benefici di salute personale, alla diminuzione del traffico e alla riduzione di inquinamento atmosferico che abbiamo registrato in questi primi tre anni di attività”.

Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Biciclette all’indirizzo [email protected]. Per aspetti legati al funzionamento dell’app è possibile consultare la pagina web https://www.wecity.it/support/ e riferirsi ai seguenti canali di assistenza: [email protected] o numero whatsapp 377/350 6646 (solo messaggi).