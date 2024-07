Turista aggredito da un orso: elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento

Attimi di terrore per un turista straniero aggredito da un orso in località Naroncolo, nel comune di Dro. Lo comunica in una nota la Provincia di Trento. Il turista straniero è stato soccorso dai sanitari ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con ferite agli arti. Sul posto è intervenuto anche il personale forestale, che sta conducendo i rilievi del caso per cercare di ricostruire in modo esatto quello che è successo.

L’aggressione al turista straniero non è un caso isolato. Negli anni passati sono stati diversi i casi di aggressione di un orso ad una persona in Trentino. È sempre consigliata la massima cautela e cercare di seguire solo percorsi opportunamente segnalati.