Rahal Takil morto in un incidente nel cantiere di ristrutturazione di una casa privata a Noriglio

Tragedia sul lavoro nel Trentino. Un operaio di 48 anni è morto in un infortunio nel cantiere di ristrutturazione di una casa privata a Noriglio, frazione di Rovereto, in Vallagarina. La vittima è Rahal Takil, 48 anni di origini marocchine e residente a Brescia.

A travolgere Rahal Takil, per cause in corso d’accertamento, alcune pareti in legno prefabbricate che stava scaricando con una gru. Carico pesante almeno 15 quintali che si è sganciato, schiacciando Rahal Takil.

Vani i tentativi di rianimarlo di sanitari, vigili del fuoco volontari ed équipe dell’elisoccorso, arrivati in breve tempo. Sul posto, per i rilievi, anche Polizia e tecnici dell’Uopsal. Rahal Takil lascia tre figli.