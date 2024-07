Serie C/girone C prima di campionato 2024/2025 il Crotone affronta sul proprio terreno il Team Altamura

Tutto è pronto per l’avvio della nuova stagione in data 25 agosto 2024. L’ufficialità è arrivata dopo il sorteggio del calendario avvenuto lunedi 15 luglio in Firenze presso la sede della Figc sezione Lega Pro. Nesun rinvio della prima giornata come negli anni precedenti e questo dimostra l’idoneita’ delle venti squadre che compongono il girone meridionale. Gli squali dopo il debutto casalingo in Coppa Italia (11 agosto) ed eventuale secondo turno in quel di Catania (18 agosto) torneranno all’Ezio Scida la settimana successiva per evadere la prima di campionato contro il Team Altamura neo promossa dalla serie D. Primo giorno di settembre (seconda giornata) con il Crotone impegnato per la prima trasferta stagionale contro la Cavese (altra neo promossa) ed a seguire doppio turno casalingo con la terza neo promossa Trapani (8 settembre) e Messina (15 settembre). Contro l’ex squadra del tecnico Longo, Picerno, la seconda trasferta in data 22 settembre. Cancelli dell’Ezio Scida di nuovo aperti per ospitare (25 settembre) il Sorrento e di nuovo a distanza di quattro giorni (29 settembre) la terza trasferta stagionale degli squali. Mese di settembre che si chiude con il tour de forge delle ultime tre giornate e con altrettanto partite casalinghe e in trasferta. Pensando all’intero girone d’andata, il Crotone affronterà tra le mura amiche Avellino (8 ottobre), Taranto (13 ottobre), Benevento (30 ottobre), Catania (10 novembre), Juventus N.G. (24 novembre), Casertana (8 dicembre). Ultimo mese dell’anno che metterà a dura prova gli uomini di mister Longo dovendo affrontare in trasferta (01 dicembre) il Foggia e chiudere il girone d’andata con la trasferta di Torre del Greco contro la Turris (15 dicembre) per poi iniziare il girone di ritorno (22 dicembre), prima della pausa natalizia, di nuovo in trasferta contro l’Altamura. Per quanto riguarda le amichevole la prima in Città presso la struttura Antico Borgo con AEK Crotone (promozione) sabato 20 luglio ore 18,00. Giorno 27 luglio ore 21:00 contro l’Avellino in trasferta (Memorial Sandro Criscitello). Sabato 3 agosto ore 16:00 quadrangolare “Memorial Donato Russo” con Picerno-Taranto e Paternicum presso lo Stadio E. Taddeo di Paterno (Pz).