Incidente sulla strada che collega Cori con Giulianello: morti Ezio Marchetti e due minorenni

Tragica domenica sera sulla strada che collega Cori con Giulianello. In un incidente stradale sono morti tre motociclisti. Le vittime sono due minorenni, un ragazzo e una ragazza residenti a Cori che viaggiavano in sella ad un motoard 50 ed Ezio Marchetti, 44 anni, residente a Sezze, che stava rientrando con altri tre centauri da una gita fuori porta. Era in sella ad una moto di media cilindrata.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Cori insieme ai colleghi del Comando Stazione di Cisterna. In base ai primi riscontri le due moto si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato devastante. Uno dei due – in base ad una prima ricostruzione – ha preso fuoco, sull’asfalto in un raggio di oltre cento metri c’erano frammenti grandi e piccoli dei due mezzi, il motore, un carburatore.