Incidente a Mirabella Eclano: morti Roy Anthony Ciampa, Francesco Di Chiara, Mattia Cimamera e Bilal Boussadra

Strage del sabato sera in Irpinia dove hanno perso la vita quattro giovanissimi. Le vittime sono state identificate come Roy Anthony Ciampa, Francesco Di Chiara, Mattia Cimamera e Bilal Boussadra. Quest’ultimo era il più giovane del gruppo. Due di loro erano nati ad Ariano Irpino e gli altri due ad Avellino, con residenze a Mirabella, Frigento, Sturno e Grottaminarda.

Una Mercedes con a bordo quattro giovani avrebbe prima impattato contro altre due auto, poi si è schiantata contro il muro in cemento di una azienda lungo la strada Nazionale delle Puglie, nel territorio di Mirabella Eclano. L’impatto non ha lasciato scampo ai quattro giovanissimi morti sul colpo.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. Il ventenne alla guida ed un amico erano di Frigento, mentre gli altri due giovani di Grottaminarda e Calore di Mirabella, sempre in provincia di Avellino. In base ad una prima ricostruzione, insieme ad altri amici che li seguivano a bordo di una Fiat Panda non rimasta coinvolta nell’incidente, le vittime erano dirette proprio a Calore di Mirabella per andare a prendere un gelato.

Le salme sono a disposizione della magistratura che ha disposto il trasferimento all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento in attesa dell’autopsia. Sequestrate anche le tre auto coinvolte nell’incidente.