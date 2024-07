Latina. Il cantante Umberto Rufo morto in un incidente stradale

Tragedia su via del Lido a Latina. Una moto si è schiantata contro il muretto della rotonda di via del Lido e il centauro è stato sbalzato per diversi metri. L’incidente è avvenuto in direzione Latina all’altezza dell’incrocio con via Prati di Coppola e fino alla rotonda di via Nascosa.

Nell’incidente ha perso la vita Umberto Rufo, 48 anni, molto noto a Latina. Umberto Rufo era un animatore e cantante che si esibiva nei locali del Lazio. Al momento dell’incidente stava rientrando da una serata passata in compagnia di amici.