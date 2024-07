RecardQ8: arriva la carta carburante ricaricabile per un rifornimento smart

La trasformazione digitale e la richiesta di servizi e di prodotti smart in grado di semplificare la vita di utenti e aziende, è ormai comune a diversi mercati. Anche i servizi di gestione delle flotte aziendali non sono esenti da questo processo, soprattutto in ottica di ottimizzazione dei costi legati alla mobilità. Tra le opportunità a disposizione delle aziende per rispondere a questa necessità rientra RecardQ8, uno strumento capace di rispondere alle esigenze di digitalizzazione, offrendo la possibilità di gestire in maniera efficiente le flotte aziendali. Scopriamo insieme cos’è RecardQ8 e quali sono le sue peculiarità.

Cos’è e come funziona RecardQ8?

RecardQ8 è un servizio per la gestione dei rifornimenti, adattabile in base alle diverse esigenze e progettato per venire incontro ad aziende e professionisti. Rappresenta una soluzione ottimale non solo per la semplificazione dei processi amministrativi, ma anche per le politiche e i programmi di welfare aziendale.

Con RecardQ8 è possibile attivare diverse soluzioni per la gestione del business:

RecardQ8 Business è rivolta ai professionisti che desiderano gestire in modo accurato i propri consumi. La fatturazione è valida ai fini fiscali per il recupero dell’IVA e include una nota debito, la quale non è soggetta a IVA.

RecardQ8 Coupon, invece, è la soluzione più adatta per i piani di welfare aziendale, poiché consente una contabilizzazione dei costi fuori dal campo IVA e senza limiti di utilizzo.

Il servizio presenta anche una terza opzione, ovvero Q8 Ticketfuel. In questo caso, parliamo di buoni carburante digitali, utilizzabili presso tutte le stazioni di servizio Q8 o convenzionate, con una durata di 24 mesi e, come sempre, personalizzabile. Dal punto di vista fiscale, costituiscono un vantaggio sia per i lavoratori che per i datori di lavoro: infatti, per i lavoratori non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente (o assimilato) e, per i datori di lavoro, rappresentano una forma di compensazione interamente deducibile ai fini IRES e IRPEF.

Per sapere tutto sulla Carta Carburante Ricaricabile RecardQ8 è sufficiente consultare il portale web dedicato.

La gestione tramite app per smartphone

L’attenzione di Q8 nel semplificare la gestione delle flotte aziendali risiede anche nella possibilità di poter utilizzare il servizio attraverso l’app RecardQ8 e la possibilità di controllare e gestire le spese tramite un wallet digitale.

L’app RecardQ8 rappresenta una soluzione in grado semplificare la gestione delle carte e dei crediti dei driver, oltre che generare codici di pagamento per il rifornimento, associati ad ogni targa o utente. Inoltre, l’interfaccia dell’app è stata pensata per garantire la massima semplicità d’uso e la totale sicurezza nei pagamenti.

Il Wallet digitale è uno strumento versatile che può essere ricaricato attraverso molteplici canali come carta di credito, PayPal, bonifico ordinario e Fabrick.

Come registrarsi a RecardQ8?

La sottoscrizione a RecardQ8 avviene in modo semplice e veloce tramite la piattaforma online ufficiale di Q8. Basta infatti accedere alla sezione dedicata, compilare i campi previsti dal form (dati Partita Iva e la ragione sociale) e procedere con la richiesta.