La Sindaca di Baronissi Anna Petta eletta Presidente dell’Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno

“Sono estremamente onorata di annunciare di essere stata eletta Presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno Ambito S6″. Questo incarico rappresenta per me un’importante responsabilità e un’opportunità per continuare a promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel settore dei servizi sociali. Il Consorzio sociale Valle dell’Irno Ambito S6 rappresenta oggi un modello organizzativo di eccellenza che ha rivoluzionato il modo di fare assistenza, con efficienza, efficacia e trasparenza. Questo risultato è frutto di un impegno collettivo e della collaborazione tra diversi comuni del territorio”. Ad annunciarlo è la Sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta appena eletta Presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”.

Il Consorzio Valle dell’Irno, con sede a Baronissi, si propone come modello di welfare inclusivo e di piena esigibilità dei diritti universali, in coerenza con la Carta Sociale Europea che sancisce l’effettivo esercizio del diritto ad una qualità della vita sostenibile per tutti i cittadini.

La mission dell’azienda consortile si fonda su una ridefinizione dei processi organizzativi interni e su un indirizzo politico-programmatico coerente con il disegno di legge regionale che intende promuovere la stabilizzazione della rete dei servizi e degli interventi sociali sul territorio, migliorando la qualità di vita delle persone. Un’ampia gamma di servizi offerti: assistenza domiciliare alle persone anziane e agli alunni con disabilità, attività per i minori ed adolescenti, sostegno alla famiglia, recupero delle donne vittime di violenza, con l’ausilio di professionalità qualificate, maturate nel tempo, al servizio dei cittadini per dare risposte concrete ai loro bisogni.

“L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito S6 ha eletto il nuovo componente del Cda nella figura del Sindaco Anna Petta e subito dopo ne ha promosso la presidenza – commenta il Direttore del Consorzio Carmine De Blasio – Tutta la parte tecnica esprime le proprie congratulazioni al nuovo Presidente Petta, sicuri che confermerà il suo massimo impegno per accrescere il livello dei servizi sociali ai cittadini. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto della situazione sul lavoro e sui progetti in corso. Il Consorzio si sta dedicando, in particolare, agli interventi Pnrr, con particolare attenzione alla disabilità e al contrasto alla povertà, ma anche ai minori e alle famiglie. In bocca al lupo al nuovo presidente, nel delicato ruolo del Consorzio al sostegno delle comunità”.

“Continueremo a fornire servizi fondamentali per la nostra comunità, rivolti a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale. Questi servizi consentono di evitare ricoveri “impropri” o l’ingresso in strutture residenziali, rendono possibili le dimissioni ospedaliere protette e favoriscono il recupero o la conservazione delle capacità di autonomia della persona e di relazione. Per le persone con disabilità, il nostro obiettivo è garantire supporto e assistenza per evitare ricoveri non necessari e promuovere l’autonomia. Per le famiglie e i minori, offriamo sensibilizzazione, informazione, formazione e orientamento sul percorso adottivo, oltre all’accompagnamento e sostegno lungo tutto il processo. Per gli immigrati e il contrasto alla povertà, forniamo un contributo economico indiretto attraverso l’assegnazione di buoni o assegni (carnet/voucher), validi per l’acquisto diretto ed autonomo di servizi, prestazioni e/o prodotti presso strutture accreditate e preventivamente comunicate ai destinatari” – continua Petta-.

“Questo ruolo rappresenta per me una sfida e un impegno che affronterò con dedizione e passione, per garantire che tutti i cittadini della Valle dell’Irno possano beneficiare di servizi sociali di alta qualità. Un ringraziamento sincero ai sindaci dell’Ambito – Antonio Conforti, Gianni Iuliano, Giorgio Marchese, Vincenzo Sessa e Antonio Somma – per la fiducia accordatami e per il loro costante supporto” –conclude Petta-.