Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti resta ai domiciliari nella villa di Ameglia

Così hanno deciso i giudici: Giovanni Toti rimane ai domiciliari nella villa di Ameglia. Giovedì mattina il tribunale del Riesame ha depositato il suo verdetto. Giovanni Toti è stato arrestato lo scorso 7 maggio, accusato di corruzione e voto di scambio.

La mancata scarcerazione del Governatore ligure sul fronte potrebbe avere pesanti ripercussioni. Sui motivi che spingono i giudici a non revocare i domiciliari il pericolo di reiterazione del reato è quello ritenuto più urgente. “Se è stato necessario per l’indagato farsi spiegare dagli inquirenti che è vietato scambiare la promessa o l’accettazione di utilità di qualsiasi tipo con favori elargiti nell’esercizio della propria funzione pubblica… continua indubbiamente a sussistere il concreto e attuale pericolo che egli commetta altri fatti di analoga indole nella convinzione di operare legittimamente anche a prescindere da imminenti consultazioni elettorali. Ad esempio inducendo taluno a dargli o promettergli nuove utilità per finanziare il proprio movimento politico, adoperandosi per favorire un proprio grande elettore che partecipi ad una gara ad evidenza pubblica pubblica per l’aggiudicazione di un appalto per opere pubbliche e così via…”.

Giovanni Toti, difeso dall’avvocato Stefano Savi, si è subito avvalso della facoltà di non rispondere di fronte alla giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, che nei suoi confronti ha disposto i domiciliari come disposto dalla Procura guidata da Nicola Piacente. Toti però ha chiesto e ottenuto dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, insieme all’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, di farsi interrogare presto. Il 23 maggio, nella caserma della Gdf dentro l’area portuale ha risposto alle oltre 150 domande preparate dagli inquirenti. “Tutti i finanziamenti che ho ricevuto sono tracciati, non mi sono mai messo in tasca niente, ho sempre agito per il bene pubblico”, la linea difensiva portata avanti fin dall’inizio.